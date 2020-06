Sonne, Eis und Kleider sind drei gute Argumente, warum ich den Sommer liebe und die Gründe dafür, ich mich jedes Jahr freue, wenn es wieder so richtig warm wird. Was neben Kleidern, Röcken und Spaghetti-Tops nicht fehlen darf sind natürlich die vielen Sommer Accessoires, die den ganzen Winter darauf gewartet haben, wieder in die Freiheit …