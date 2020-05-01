Nachdem ich meinen Kleiderschrank wieder einmal komplett umgekrempelt habe, gab es natürlich viele Teile, bei denen ich mir unsicher war, ob sie wirklich nicht mehr tragbar waren oder ich mich einfach an ihnen satt gesehen habe. Ihr kennt das vielleicht: Die meisten Klamotten sind vom Schnitt und vom Stoff her wirklich noch toll, aber besonders …
Keine leeren Wände – Wanddekorationen zum verlieben
Jeder der in eine neue Wohnung zieht, kennt die vielen Gedanken, die man sich machen muss: Wer hilft beim Umzug? Passt alles an Möbeln rein? Welche neuen Dinge benötige ich? Möchte ich die Wände streichen? Die Liste ist endlos lang und man ist froh, wenn alles fertig ist. Manchmal ist das aber das erst der …
Meine fünf Lieblingsaccessoires für den Sommer
Sonne, Eis und Kleider sind drei gute Argumente, warum ich den Sommer liebe und die Gründe dafür, ich mich jedes Jahr freue, wenn es wieder so richtig warm wird. Was neben Kleidern, Röcken und Spaghetti-Tops nicht fehlen darf sind natürlich die vielen Sommer Accessoires, die den ganzen Winter darauf gewartet haben, wieder in die Freiheit …
Effektiver Zeckenschutz mit spezieller Zeckenschutzkleidung
I. Einführung: Zeckenschutzkleidung ist von entscheidender Bedeutung für ein sorgloses Outdoor-Erlebnis. In diesem Artikel erfahren Sie, warum der Schutz vor Zeckenbissen so wichtig ist und wie spezielle Kleidung dabei helfen kann. II. Die Gefahren von Zecken: Zecken können gefährliche Krankheiten übertragen, darunter die Lyme-Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Es ist wichtig, sich über die Symptome …
Erfahren Sie alles, was Sie über Shisha wissen müssen
Was ist eine Shisha? Wie funktioniert eine Shisha? Gesundheitliche Risiken beim Rauchen einer Shisha Richtige Pflege und Reinigung einer Shisha Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Gebrauch einer Shisha Legalität von Shishas in Deutschland Unterschiede zwischen natürlichen und künstlichen Shisha-Kohlen Arten von Shisha-Tabak und deren Wirkung Tipps für den Einstieg in das Shisha-Rauchen Es gibt einige wichtige Aspekte …
Contentbär Contest: Bärenstarkes Contentmarketing
SEO-Vergleich.de hat zum diesjährigen SEO Contest aufgerufen. Bis zum 14. Juni kämpfen SEO-Dienstleister und Interessierte um Spitzenpositionen im Google-Ranking. Dafür müssen sie ihre Websiten inklusive Content und SEO auf das ausgedachte Keyword Contentbär optimieren. Täglich ab 11 sind die XOVI-Live-Rankings einsehbar, doch wirklich wichtig sind vor allem die drei Stichtage (07., 10. und 14.06.), an …
Ordnung schaffen – Tipps für mehr Ordnung in deinem Zuhause
„Ordnung ist das halbe Leben.“ – diesen Satz hörte ich von meiner Mutter immer dann, wenn ich mein Zimmer aufräumen sollte. Im Jugendalter war Ordnung nicht besonders meine Stärke, im Gegenteil. Meistens war ich zu faul, um mein Zimmer komplett aufzuräumen und wenn ich nicht drum herumkam, habe ich nur das Nötigste gemacht. Mittlerweile bin …
Pflanzendekorationen – Inspirationen für etwas Natur in der Wohnung
Pflanzen in der Wohnung können ein leidiges Thema sein. Viele glauben, dass sie keinen grünen Daumen haben und verzichten deshalb lieber auf Pflanzen. Dabei sind Pflanzendekorationen manchmal der richtige Feinschliff für eine tolle Einrichtung. Zimmerpflanzen benötigen oft viel Pflege. Das schreckt ab, besonders wenn man die ein oder andere Pflanze schon nach kurzer Zeit entsorgen …
Heimweh nach der Ferne – Wenn das Reisen fehlt
Deutschland belegt weltweit den dritten Platz, wenn es um die Reiseweltmeisterschaft geht. Neben China und den USA gibt es kein weiteres Land, in dem so viel Geld für das Reisen ausgeben wird. Es ist also kein Wunder, dass viele Deutsche aktuell das Reisen ganz besonders vermissen. Aufgrund der Corona Pandemie wurden viele Reisen abgesagt oder …
Mercat de la Boqueria
Dieser charmante Markt ist ein idealer Ort, um Obst und Gemüse zu kaufen, obwohl er in den letzten Jahren zu einer beliebten Touristenattraktion geworden ist. Der farbenfrohe Boqueria-Markt ist ein Labyrinth von über 2.500 Quadratmetern, in dem sich mehr als 300 Stände befinden, die alle Arten von Produkten anbieten, die für die Küche Barcelonas typisch …