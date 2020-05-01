Nachdem ich meinen Kleiderschrank wieder einmal komplett umgekrempelt habe, gab es natürlich viele Teile, bei denen ich mir unsicher war, ob sie wirklich nicht mehr tragbar waren oder ich mich einfach an ihnen satt gesehen habe. Ihr kennt das vielleicht: Die meisten Klamotten sind vom Schnitt und vom Stoff her wirklich noch toll, aber besonders …